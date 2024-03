Una bambina è nata a bordo di un aereo della compagnia Wizz Air nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo, durante il volo Amman-Londra. La donna, una 38enne di origini giordane al settimo mese di gravidanza, ha avvertito forti dolori durante il volo, costringendo il comandante a richiedere l’atterraggio d’emergenza a Brindisi.

L’aereo è atterrato poco dopo le 2 e sulla pista era già presente un’ambulanza. Tuttavia, la donna ha partorito prima dell’arrivo dei medici, assistita dal personale della compagnia aerea. Mamma e figlia sono state poi trasportate in ospedale, dove sono in buone condizioni. L’aereo, con a bordo 235 passeggeri in totale, ripartirà nel pomeriggio.

Un lieto evento a 30.000 piedi

La nascita di una bambina su un aereo è un evento raro e commovente. La prontezza del personale di Wizz Air e l’intervento tempestivo dei soccorritori hanno permesso di far nascere la piccola in sicurezza. La storia di questa bambina, nata a 30.000 piedi d’altezza, è un simbolo di speranza e di vita.

Un ringraziamento al personale di Wizz Air

I passeggeri del volo Amman-Londra hanno espresso la loro gratitudine al personale di Wizz Air per la professionalità e il supporto dimostrato durante l’emergenza.

Un’esperienza indimenticabile

Per la mamma e la piccola, questo viaggio sarà sicuramente un’esperienza indimenticabile. Un volo che doveva portarle a Londra si è trasformato in un viaggio verso la vita.