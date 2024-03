Michele Pirro, maestro pasticciere della Caffetteria Noir di San Marco in Lamis, continua a ricevere importanti riconoscimenti nel settore della pasticceria tradizionale. Campione del mondo con il panettone artigianale a dicembre scorso, si è laureato campione d’Italia per la seconda volta consecutiva per la più buona colomba pasquale. Quella rigorosamente tradizionale. Il segreto? “Buoni ingredienti e tanta tanta passione nel fare questo mestiere”.

Lo abbiamo incontrato nel suo laboratorio di Borgo Celano, frazione a pochi passi da San Marco in Lamis, città dove nel 1996 ha aperto un bar che nel 2014 ha trasformato in pasticceria. “Se oggi ho ottenuto questi risultati è perchè ho studiato da bravi maestri pasticcieri. Questo, come tutte le attività, non si improvvisano”. In bacheca tante coppe, targhe e pergamene, tutte vinte in occasione di concorsi ufficiali. “Partecipo solo alle competizione della Federazione Italiana dei Pasticcieri, le altre non mi interessano”. Michele Pirro produce anche un ottimo gelato tradizionale, preferito da tanti ristoranti e alberghi della provincia di Foggia. Lo intervistiamo mentre sta infornando le ultime colombe per Pasqua, quelle che gli hanno permesso di primeggiare anche quest’anno. La dedica? “A mio figlio che da sei mesi non c’è più. I miei titoli sono tutti per lui. Era un bravissimo pasticciere, più di me. In queste vittorie c’è tanto di lui”.