Il Liceo Classico “Lanza” di Foggia si conferma sede d’eccellenza per la formazione linguistica, ospitando nuovamente le certificazioni di latino il prossimo 16 aprile. L’evento vedrà la partecipazione di 15 studenti per ogni liceo classico della provincia, allievi che hanno deciso di mettersi alla prova per ottenere un prestigioso riconoscimento.

Le prove scritte, articolate in tre livelli di difficoltà (A, B1 e B2), mirano a valutare le competenze linguistiche degli studenti nella materia. Per accedere all’esame, i candidati devono aver conseguito una media del 9 in latino nel primo quadrimestre dell’anno in corso.

Il progetto di certificazione linguistica di latino, curato dalle Università di Bari e Foggia, ha carattere nazionale e regionale e si pone l’obiettivo di promuovere la conoscenza della lingua latina e migliorare le competenze degli studenti. La referente della commissione regionale è la docente Palazzo, mentre le coordinatrici del progetto all’interno del Liceo “Lanza” e membri della commissione di valutazione sono le docenti Maggio e Vetritto.

“Questo nuovo appuntamento con le certificazioni linguistiche di latino – sottolinea la dirigente scolastica, Mirella Coli – conferma la centralità logistica e culturale della nostra scuola, che si impegna costantemente nel promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle lingue classiche. Sono certa che gli studenti e le studentesse partecipanti sapranno cogliere questa opportunità e raggiungere risultati eccellenti. La partecipazione alle certificazioni di latino è un segno tangibile dell’impegno e della dedizione allo studio”.