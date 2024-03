Appassionati di volo, unitevi! Da oggi è possibile atterrare e decollare virtualmente dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia grazie allo scenario ufficiale sviluppato per Microsoft Flight Simulator.

Il progetto, frutto della collaborazione tra Mondo Gino Lisa, Barelli MSFS e l’appassionato di simulazione aerea Andrea Antonacci, offre un’esperienza di volo realistica e coinvolgente. L’aeroporto è stato riprodotto con fedeltà nei minimi dettagli, includendo le recenti ristrutturazioni e l’allungamento della pista.

“Lo scenario sostituisce quello di default nel simulatore, offrendo una rappresentazione aggiornata e realistica dell’aeroporto”, spiega l’Ing. Lucio Barelli di Barelli MSFS. “Il nostro obiettivo è di immergere gli utenti in un’esperienza di volo il più possibile vicina alla realtà”.

L’iniziativa è accolta con entusiasmo dalla comunità locale e dagli appassionati di aviazione di tutto il mondo. “Finalmente possiamo scoprire ed apprezzare le bellezze del nostro territorio anche virtualmente”, commenta Andrea Antonacci.

Lo scenario è disponibile per il download ai seguenti link:

Inibuilds Store: [URL non valido rimosso]

SimMarket: [URL non valido rimosso]

FlightSim.to: [URL non valido rimosso]

Un’occasione per valorizzare il territorio

Lo scenario ufficiale dell’aeroporto Gino Lisa rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il territorio foggiano. “L’iniziativa contribuirà ad aumentare la visibilità dell’aeroporto e del nostro territorio a livello internazionale”, afferma Mondo Gino Lisa. “Inoltre, rappresenta un modo per avvicinare le persone al mondo del volo e per promuovere la passione per l’aviazione”.

Un futuro di voli virtuali

Lo scenario ufficiale dell’aeroporto Gino Lisa è solo l’inizio di un viaggio virtuale che porterà gli appassionati di volo a scoprire le bellezze della Puglia e del mondo. “In futuro, ci piacerebbe sviluppare altri scenari di aeroporti pugliesi e italiani”, conclude Andrea Antonacci. “Il nostro obiettivo è di creare una community di appassionati di simulazione aerea che si incontrano e volano virtualmente insieme”.

Fonti: