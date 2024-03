Nasce dal percorso di crescita di Riccardo, ragazzo colpito dallo spettro autistico che da escluso diventa guida, il progetto “La Porta della Felicità” che sarà presentato sabato 9 marzo alle 18.30 al Roma Teatro di Cerignola con un ensemble di musica e parole. L’obiettivo è dare voce alla fragilità, sensibilizzando istituzioni, comunità educante e pubblico sul “Dopo di Noi”, affinché si possa assicurare autonomia e inclusione sociale a ragazzi e ragazze dalle diverse abilità.

“Quello di sabato – spiega Rosalba Cipollino, ideatrice e curatrice del progetto insieme a Francesco Quinto e Leonardo Lavecchia – sarà un assaggio di un progetto ambizioso che prevede la realizzazione di un musical e la stesura di un romanzo. L’idea è nata diversi anni fa come atto d’amore tra chi ha condiviso l’idea di far provare felicità a ragazzi fragili e alle loro famiglie, dando loro la possibilità di rivedere le stelle che, come nel linguaggio dantesco, sono sinonimo di luce, rinascita e riscatto. È infatti l’inferno del sommo poeta ad aver ispirato il progetto dalla forte valenza pedagogica, proponendo di tornare a dare il giusto peso alle parole e alla relazione educativa, andando oltre i disagi, la solitudine e la prepotenza”.

Nel ruolo di Virgilio, Riccardo accompagna tutti i bimbi che si affidano a lui, attraversando un nuovo “Inferno” fatto di prepotenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni, tecnodipendenze e solitudine.

“Ho colto immediatamente il valore di questo progetto – spiega Simona Sala, direttrice del Roma – ecco perché ho voluto fortemente ospitarlo nel mio teatro. L’evento di sabato, ad ingresso gratuito, è un ensemble di testi, coreografie e brani musicali contenuti nel cd “La Porta della Felicità”, colonna sonora del musical a cui si sta lavorando. Il cd sarà in vendita a fine serata e il ricavato andrà a sostenere la realizzazione del musical stesso e delle attività ad esso connesse”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cerignola ed organizzato in collaborazione con l’Alma Mundi Onlus di Napoli, associazione che si contraddistingue per le sue iniziative benefiche di alto profilo morale e sociale e l’Apeis Mai Soli di Cerignola, associazione che promuove l’Equità e l’Inclusione sociale.