Il 6 marzo, una delegazione dei volontari della biblioteca ospedaliera “Lory Marchese” si è recata presso la scuola dell’Infanzia ad indirizzo Montessori, “La casa dei bambini” dell’Istituto Comprensivo “Catalano-Moscati” di Foggia per ritirare una generosa donazione destinata ai reparti pediatrici del Policlinico “Riuniti”. L’iniziativa, parte del progetto europeo eTwinning denominato “The country of my heart”, in occasione della Giornata Internazionale delle “Buone azioni”, è stata organizzata con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del senso di appartenenza all’Italia tra i piccoli alunni.

“Questa iniziativa rappresenta un meraviglioso esempio di solidarietà e impegno sociale tra i più piccoli – ha dichiarato Laura Pipoli, presidente della Misericordia di Foggia – e per questo siamo profondamente grati alla comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo ‘Catalano-Moscati’ per la generosità e sensibilità mostrate. La donazione destinata ai reparti pediatrici del nostro ospedale non solo avrà un impatto tangibile sulla vita dei bambini malati, ma anche un significato simbolico nel promuovere valori di generosità e senso di comunità.”

I volontari della Misericordia di Foggia, guidati dalla presidente Laura Pipoli, insieme con i giovani in Servizio Civile Universale Sara Bolumetto e Antonio Fragassi – accompagnati dalla OLP Stefania Giallanella – hanno partecipato all’iniziativa per sottolineare l’importanza di seguire modelli di comportamento positivi.

La delegazione è stata accolta dalla dirigente scolastica Antonella Lo Surdo, dalle maestre della scuola dell’infanzia, le cui referenti sono Anna Maria Gaeta e Tiziana Cuttano e dalla referente dei progetti eTwinning dell’istituto, Dora Coppola.

La biblioteca “Lory Marchese”, inaugurata presso il Policlinico “Riuniti” di Foggia nel 2019, è gestita dalla Confraternita di Misericordia di Foggia, dal Ce.S.eVo.Ca (Centro Studi e Volontariato di Capitanata) e dal CSV Foggia (Centro di Servizio al Volontariato).