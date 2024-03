L’argentino Visentin con un gran gol in rovesciata a due minuti dal termine salva il Cerignola e impone il pari alla Casertana passata in vantaggio solo su calcio di rigore. Succede tutto nell’ultimo quarto d’ora di una gara equilibrata e senza sussulti fino al penalty trasformato da Montalto dopo il fallo in area di Russo su Carretta.

Il Cerignola subisce il colpo ma ci crede e all’88’ va in gol con Visentin sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Carnevale. La rete dell’argentino del Cerignola gela lo stadio Pinto di Caserta e regala un punto prezioso agli ofantini che domenica saranno impegnati al Monterisi con il Monopoli.