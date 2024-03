Il 6 marzo scorso, presso la sala consiliare “Rocco Grilli” del Comune di Castelluccio Valmaggiore, si è svolto un importante incontro per presentare il “CSR 2023-2027 – Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia”. L’evento ha visto la partecipazione di autorità locali, funzionari regionali e rappresentanti del settore agricolo.

Dopo i saluti di Pasquale Marchese, sindaco di Castelluccio Valmaggiore e l’introduzione ai lavori di Pasquale Solazzo, dirigente del Servizio territoriale di Foggia della Regione Puglia, sono intervenuti Marco Tappi e Luigi Rauseo, funzionari del Servizio territoriale di Foggia della Regione Puglia, Luciano Ciciretti, posizione organizzativa – Avversità atmosferiche e sviluppo rurale del Servizio territoriale di Foggia della Regione Puglia e Giuseppe Campanaro, direttore di Confagricoltura Foggia.

Nel corso dell’incontro è stata illustrata la dotazione assegnata dal Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 agli 11 interventi agro-climatico-ambientali, pari a 420 milioni di euro.

“Siamo lieti di ospitare questo importante evento che affronta tematiche fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio. Il CSR 2023-2027 – ha sottolineato il sindaco Marchese – rappresenta un’opportunità significativa per migliorare le condizioni economiche e ambientali delle nostre comunità rurali. Sono convinto che, grazie a un dialogo costruttivo e a iniziative come questa si possa promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo per tutti i nostri cittadini.”

L’evento ha fornito un’importante opportunità di confronto e informazione sulle prospettive di sviluppo rurale nella regione Puglia e ha rafforzato il dialogo tra le istituzioni locali e il settore agricolo.