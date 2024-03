La comunità dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine (RPC) e del Servizio di Assistenza Pubblica (SAP) foggiano è stata recentemente scossa da “un atto vile e intollerabile” ai danni di alcuni dei propri colleghi feriti durante un inseguimento sulla Statale 16 a Cerignola. Il SAP foggiano, oltre a esprimere solidarietà sentita, proclama a gran voce: “Non siete e non sarete mai soli”.

“Nel corso del tempo, episodi simili sono stati denunciati, ma oggi ci troviamo di fronte a una nuova vicenda inquietante. I poliziotti coinvolti in un servizio istituzionale specifico lungo una strada della provincia di Foggia sono stati vittime di un’aggressione vile, se non addirittura di un tentativo di omicidio, orchestrato da criminali senza scrupoli – scrive il segretario provinciale Giuseppe Vigilante -. Questi individui, per sfuggire a un controllo, non hanno esitato a investire i colleghi, causando seri danni, come attestato dai referti medici. È solo grazie alla professionalità impeccabile dei poliziotti coinvolti che si è evitato il peggio. La determinazione a svolgere il proprio dovere senza timori è stata enfatizzata, dichiarando che i delinquenti e qualsiasi forma di delinquenza nella provincia di Foggia non intimidiranno né i poliziotti coinvolti in queste vili aggressioni, né quelli della Capitanata”.

Il Sap e i poliziotti della Capitanata “si pongono al fianco dei colleghi, promettendo di continuare il loro instancabile dovere senza compromessi. Si prevede la costituzione come parte civile nel procedimento penale che seguirà una volta identificati gli autori di questo atto odioso. Tuttavia, nonostante la determinazione a non cedere di fronte a violenze simili, emerge la cronica sofferenza dei colleghi che giornalmente prestano servizio in questa terra con dignità e professionalità. È essenziale denunciare questa realtà e garantire che le risorse, in particolare le ‘Volanti’, siano indirizzate verso il servizio primario senza distrazioni”.

L’appello finale è chiaro: “Non potete clonarci, e la comunità dei poliziotti afferma con forza che non si lascerà intimidire da violenti che si pongono contro ogni forma di legalità. La speranza è che la giustizia prevarrà e che gli autori di questo attacco vengano identificati e processati nel rispetto della legge”.