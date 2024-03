Questa mattina è stato trovato durante le operazioni di ricerca il cadavere del 75enne di cui si erano perse le tracce da ieri. Nulla da fare, dunque, per Salvatore Gagliardi cittadino di Apricena. Ieri l’appello per ritrovarlo ma oggi la tragica scoperta. L’anziano era scomparso in località Le Grotte in via San Nazario.