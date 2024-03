Tra le mission del gruppo Apulia Hotel c’è quella di “essere la prima catena di hotel del Sud Italia, creando esperienze autentiche per gli ospiti, opportunità per i team member, valore per i proprietari e un impatto positivo per le comunità”.

Ebbene in un carnet di destinazioni e ricettività non poteva mancare il mare di Mattinata. Il gruppo ha nel suo ventaglio di esperienze il prestigioso Apulia Ah Premium Baia dei Faraglioni.

Domenico Gadaleta, general manager del gruppo, dopo un paio di anni di estati italiane, dettate dalle urgenze della pandemia, sente la necessità “di fare veramente sistema per la destinazione Gargano”.

“Siamo sempre penalizzati da alcuni segmenti di mercato e da alcune tipologie di forme di spostamento, ne cito qualcuno , gruppi, groupage, gruppi in serie, la vera problematica? È scontato dirlo ma nel sistema dei trasporti che lavoro per il Gargano mancano accordi con le compagnie aeree”, dice senza mezzi termini a l’Immediato.

Gadaleta però è pienamente ottimista. Il Gargano sta cambiando volto. “Sono molto contento che gruppi come Valtur abbiano messo radici nel territorio del Gargano rilevando hotel a Peschici come il famoso Gusmai , noi come gruppo Apulia Hotel siamo stati pionieri con la gestione del famosissimo Apulia Ah Premium Baia dei Faraglioni di Mattinata , ma potrei continuare con il gruppo Gattarella oramai segmento di riferimento per il prodotto family o Cala Molinella Villaggio ecosostenibile,vera realtà del concetto di ecosostenibilità. Detto ciò però abbiamo bisogno di fare rete con accordi seri con le compagnie aeree per destagionalizzare davvero la destinazione Gargano. Non è più sufficiente lavorare a livello individuale per soli 2 mesi con mercati fly e drive. I luoghi sono veramente incantevoli ma abbiamo il dovere di fare aumentare numeri”.

Domenico Gadaleta ha una idea ben precisa: un incontro con tutti gli operatori del turismo “per provare a creare un piano marketing prettamente focalizzato sulla destinazione Gargano chic”.

“Cosa manca al Gargano per creare degli standard di qualità sui servizi ed essere competitivi rispetto ad altre destinazioni?”, si chiede.

Transfert, formazione unica sulle risorse umane un tour vacanza di 10 giorni dislocata nelle tre aree Mattinata Peschici Vieste. Sono queste le prime progettualità che Gadaleta proporrà ai colleghi.

“Dobbiamo immaginare per i nostri ospiti una conoscenza totale sull’esperienza Gargano, le vacanze si accorciano, secondo alcuni studi , il concetto della vacanza settimanale terminerà proiettando il tutto con vacanze brevi ma comunque guidate da un sistema turistico adeguato. Sarà doveroso incontrarsi, il Gargano si è ritrovato negli ultimi 2 anni ad avere nel proprio sistema di offerta delle catene che hanno creduto in questa destinazione, con investimenti importanti. Ora peò è il momento di pianificare un club di prodotto coerente e strategico. Noi come Gruppo Apulia Hotel ci siamo”.