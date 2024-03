Questa mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’Officina della Salute a Torremaggiore, presso il Presidio Territoriale di Assistenza – PTA intitolata al Prof. Nicola Bellantuono -, che intende dare ausilio alle persone in stato di vulnerabilità psico-socio-sanitaria dell’ambito territoriale, offrendo un’ampia rosa di servizi gratuiti e integrati.

Il Comitato San Severo Torremaggiore aderisce così al progetto avviato nel 2022 dal Comitato nazionale di Croce Rossa Italiana, che prevede l’attivazione di presidi socio-sanitari e Officine in tutta Italia. Si tratta della prima Officina della provincia di Foggia e la terza in Puglia, tra le poche in Italia attivate in strutture ospedaliere; la stessa serve a rafforzare ulteriormente la rete già operativa in Veneto, Liguria, Toscana, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Grande emozione è stata vissuta in occasione del taglio del nastro e della benedizione dell’ambulatorio, avvenuto alla presenza di Davide Del Brocco responsabile Area Salute del Comitato CRI nazionale, Raffaele Di Sabato vicepresidente CRI Puglia Paola Cuccitto presidente del Comitato locale della CRI, Annamaria Gualano in rappresentanza del direttore generale della ASL Foggia Antonio Nigri e il sindaco Emilio Di Pumpo, l’assessore alle Politiche Sociali Lucia De Cesare oltre ai numerosi volontari e cittadini delle comunità dell’Alta Daunia.

Il progetto nasce dalla proficua sinergia tra il Comitato di CRI e le Istituzioni locali e regionali, grazie al protocollo d’intesa sottoscritto da Paola Cuccitto – presidente del Comitato locale di CRI -, Emilio Di Pumpo – sindaco della città di Torremaggiore, Antonio Nigri – dg della Asl Foggia- che ne ha autorizzato l’uso dei locali.

“Questo servizio – dichiara la presidente del Comitato Paola Cuccitto – è l’ulteriore impegno che i volontari assumono a favore della Comunità Locale, vulnerabile e in stato di emergenza socio economica, di un ambito molto esteso e con una popolazione numerosa tra residenti e stranieri. Sono onorata di aver accolto la disponibilità di tanti volontari CRI anche del Comitato Regionale e Nazionale; in particolare la fiducia dei rappresentanti delle Istituzioni come il dg dell’Asl Foggia Antonio Nigri e il sindaco Emilio di Pumpo e dei loro delegati, senza dei quali la prima Officina della Salute attivata in Italia in un Presidio Sanitario ASL non sarebbe diventato una bella e tangibile realtà. Non mi resta che invitare i medici di base e specialisti ad unirsi a noi in questa essenziale attività solidale”.

Le 50 Officine della Salute italiane offrono numerosi servizi rivolti ai più vulnerabili, fornendo accesso gratuito a cure di medicina primaria, visite specialistiche, orientamento ai servizi del territorio, supporto psicosociale, supporto alla povertà (distribuzione di cibo e beni di prima necessità), farmacia solidale (con farmaci e para farmaci messi a disposizione gratuitamente) oltre a informazioni sulla salute e sui corretti stili di vita.

I volontari del Comitato San Severo Torremaggiore, debitamente formati si impegnano quindi a perseguire gli scopi dell’associazione, a potenziare i già servizi offerti con alcune tipologie di prestazioni specialistiche. L’obiettivo specifico mira a contribuire a ridurre le diseguaglianze sociali e sanitarie emerse durante la pandemia di Covid-19, non ultime quelle economiche, che determinano le nuove “povertà” invisibili sempre più spesso.

L’Officina della Salute di Torremaggiore sarà attiva dal prossimo 20 marzo, presso il Presidio Territoriale di Torremaggiore in via Salvatore Ciaccia al 1° piano nei giorni Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 ed il mercoledì anche dalle 17,00 alle 18,00 con le seguenti prestazioni: accoglienza, sportello socio-sanitario, assistenza psico-sociale, servizio infermieristico di base, medicina generale, medicina specialistiche (come pediatria, cardiologia, diagnostica ecografica di 1° livello).

Attualmente è attivo il contatto nazionale attraverso il numero verde 1520, a breve sarà comunicato un numero diretto per accedere al servizio locale. Il coordinatore del progetto e della struttura è il volontario di CRI Enrico Cantoro.

Si intende nel tempo potenziare le prestazioni e consulenze in relazione alle disponibilità, che perverranno al Comitato, da parte di quei medici specialisti che vorranno aderire al progetto a titolo gratuito. Inoltre sarebbe auspicabile la disponibilità di un ulteriore spazio per implementare anche la farmacia solidale come previsto dal progetto nazionale.