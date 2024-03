Sono in corso le indagini sull’omicidio di Vincenzo Silvestri, di 60 anni, accoltellato questa sera ad Ischitella, nel Foggiano. Il corpo dell’uomo – stando a quanto ricostruito dai carabinieri – è stato trovato nella sua abitazione nel centro storico del comune garganico, e non in strada come era emerso in un primo momento. Sull’accaduto i militari mantengono il massimo riserbo. (Ansa)