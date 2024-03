È in corso un servizio antidegrado da parte della Polizia Locale nel quartiere ferrovia di Foggia. Al momento, è stata sequestrata merce usata venduta abusivamente in via Podgora in precarie condizioni igieniche.

Sono stati controllati diversi veicoli e, in alcuni casi, sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada. Sotto i portici di piazzale Vittorio Veneto è stato sottoposto a daspo urbano un uomo colto in atteggiamenti di bivacco. Nonostante l’ordine di allontanamento per 48 ore, l’uomo è stato trovato nella medesima situazione e, pertanto, gli è stata contestata la recidiva con segnalazione al questore di Foggia.