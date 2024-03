Venerdì 22 marzo 2024, il Teatro del Fuoco di Foggia sarà il palcoscenico di un evento imperdibile: lo spettacolo di beneficenza “Nu Guaglione in concerto” del giovane cantautore foggiano Gianni D’Angelo. Organizzato da APS Magic Music, con il patrocinio della Provincia di Foggia, della Consulta Provinciale per la Legalità e del Comune di Foggia, lo spettacolo promette di condurre gli spettatori in un vero e proprio viaggio musicale ed emotivo.

Il concerto, a cui si accederà per invito, prenderà il via alle ore 21.00 e vedrà Gianni D’Angelo con band e corpo di ballo esibirsi sul palco di Vicolo Cutino con successi intramontabili della musica italiana (D’Alessio, Dalla, Modugno, Ranieri, Battisti) e classica napoletana , brani originali composti dall’artista ma già popolari come “Guaglione”.

Ospiti della serata il duo comico Fabio e Dino, reduci dal grande successo allo Zelig di Milano e il professore Mario Sannoner. Un evento nato per godere di buona musica e per sostenere una causa nobile.

“Dedico questo concerto alla mia città – spiega Gianni D’Angelo – e in particolare ai concittadini più giovani. I fondi raccolti grazie alla distribuzione degli inviti saranno, infatti, destinati a finanziare un progetto musicale presso l’Oratorio del Sacro Cuore nel quartiere Candelaro, un punto di riferimento educativo importante per una zona che vive quotidianamente non poche difficoltà”.

L’attività progettuale prevede la donazione di uno strumento musicale alla parrocchia. Lo stesso cantautore, inoltre, si è già impegnato ad offrire lezioni gratuite a chi vorrà imparare a suonare il pianoforte. “Posso testimoniare in prima persona – sottolinea D’Angelo – la grande esperienza emotiva che lo studio di uno strumento musicale può sollecitare negli adolescenti. La musica è un mezzo efficace per la diffusione di messaggi positivi e questo progetto si propone proprio di stimolare la riflessione e la speranza tra i più giovani. Ho pensato così di proseguire il percorso avviato con la canzone e il video ‘Guaglione’, parte di un progetto sociale e di promozione della legalità più ampio, sostenuto da Teatro Pubblico Pugliese, Provincia di Foggia – Consulta Provinciale per la Legalità, Fondazione dei Monti Uniti e CSV Foggia”.

Gli inviti per lo spettacolo possono essere richiesti contattando la casa di produzione Magic Music ai seguenti recapiti: cell.: 320.2335122 mail: [email protected]

“Invito i foggiani e non solo – conclude Gianni D’Angelo – ad unirsi a noi per una serata di musica, svago e solidarietà. Credo davvero che questo concerto possa rappresentare un’occasione per essere parte di qualcosa di speciale e per fare la differenza nella vita di alcuni giovani della nostra comunità”.