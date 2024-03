Manfredonia 2024, la coalizione che racchiude ben sei liste civiche gioca d’anticipo in vista delle elezioni amministrative del 9 giugno, dove vorrà esercitare un ruolo da protagonista. Ieri sera nel centralissimo corso Manfredi l’inaugurazione del comitato elettorale alla presenza dei coordinatori delle sei liste. Per il candidato sindaco bisogna attendere qualche altro giorno ma è risaputo che si punterà sulla freschezza politica di Giuseppe Basta.

“Al momento – spiega il coordinatore della lista Manfredonia al Centro, Cristiano Romani -, abbiamo individuato il profilo giusto, e quello di Basta è sicuramente un nome spendibile sul quale la coalizione sta ragionando. Giuseppe nella passata amministrazione è stato spesso il paravento nei momenti bui della scorsa amministrazione di destra. Potrebbe essere il profilo giusto”.

E Basta? “Al momento c’è solo il profilo del candidato, ma aspettiamo per ufficializzare il nome. Lo faremo solo quando avremo una bozza di programma”. Il nuovo centrodestra di Manfredonia? “Assolutamente no – ribatte Romani – la nostra è un insieme di liste civiche che nulla ha a che vedere con destra e sinistra, non condividiamo nessun tipo di progetto comune. L’onorevole Gatta con noi? In politica mai dire mai”.