Il presidente della Puglia, Michele Emiliano, e la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, a margine di un incontro pubblico tenutosi questa mattina nel capoluogo dauno, sono intervenuti a difesa del Policlinico Riuniti dopo le recenti notizie e i servizi giornalistici anche a livello nazionale.

“Quello che Mediaset ha fatto vedere in tv non corrisponde a verità. Fuori dal Coro è una trasmissione che costruisce dal nulla cose che non esistono o esistono solo in parte. Evidentemente i foggiani non sono mai capitati in mano a quel programma. Bisogna avere pazienza, sorridere ed eventualmente correggere gli errori che i media ci segnalano. Ho rivisto più volte quel video ma non ho capito granché. Poi è ovvio che chi si reca al Pronto soccorso è stanco, è arrabbiato, stressato. E i giornalisti di Fuori dal coro sono stati bravi a fare emergere questi aspetti”.

Anche la sindaca Episcopo non condivide quello che è stato fatto vedere in tv. “Mai generalizzare. Ribadisco tutto il mio sostegno e il plauso alla sanità locale. Sinceramente provo dolore quando Foggia finisce sulle cronache nazionali per episodi del genere. È ovvio che qualche corto circuito si è verificato, e non dovrà più accadere. E poi Rete 4 avrebbe fatto bene a sentire le due campane”.

Emiliano parla anche della famigerata delibera 643/2023 che assegna ad altri territori i 6 milioni di euro inutilizzati da Casa Sollievo della Sofferenza per il recupero delle liste d’attesa, vicenda raccontata in anteprima da l’Immediato qualche settimana fa: “C’è un sistema finanziario legato alla sanità religiosa che è completamente diverso da quello della sanità pubblica, pertanto se in un anno l’ospedale religioso di San Giovanni Rotondo non è riuscito a spendere il budget, lo abbiamo destinato ad un altro ospedale dello stesso settore. A Foggia non abbiamo tolto nulla”.