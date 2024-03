Maxi corteo dei trattori a Foggia per dire no alle politiche europee che stanno mettendo in ginocchio il settore. Oggi i contadini, sostenuti persino da un gruppo di bambini, hanno regalato broccoletti e altri prodotti durante la manifestazione di protesta. Presente una rappresentanza di tutti i presidi della provincia di Foggia.

Il corteo, partito dall’area di servizio Green Park, ha attraversato varie zone della città per raggiungere la villa comunale. “La manifestazione è per il futuro di tutti. Perché il cibo non sia oggetto di speculazioni da parte della grande distribuzione, perché sulle nostre tavole giungano solo cibi sani e perché i cibi importati dall’estero rispettino le nostre stesse regole di produzione e qualità”.

A l’Immediato hanno specificato: “Il nostro prodotto viene mandato all’estero e noi importiamo immondizia. Non lottiamo per i soldi ma per la vita. Stanno ammazzando noi e i nostri figli. Aiutateci a sponsorizzare il ‘Granaio Italia’. I nostri broccoletti? Sugli scaffali di Esselunga arriva tutto, la grande distribuzione ci sta ammazzando”.