Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale “Rischio Clinico, Qualità e Bed Management” della ASL BT, Mara Masullo, di origini garganiche, Specialista in Medicina Legale e Dottore di Ricerca in Scienze Medico Forensi, ha improntato la sua esperienza formativa, professionale e di docenza sugli aspetti della sicurezza delle cure e della qualità assistenziale.

Coordinatrice del Comitato Valutazione Sinistri della ASL BT e Consulente del medesimo Comitato presso il Policlinico Riuniti di Foggia, ha orientato e ampliato la sua formazione verso l’Organizzazione e il Management Sanitario. Quarantaseienne, si è laureata con lode nel 2002 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma dove ha conseguito anche la specializzazione e il dottorato di ricerca.

“In questa terra – dichiara la neo direttrice sanitaria – ho cominciato tutte le cose belle e importanti della mia vita… qui sono nata, qui è nato il mio sogno di essere medico. Poter mettere al servizio di questa ASL la mia professionalità è per me motivo di orgoglio e soprattutto un onore. Lavorerò in sintonia con la Direzione Strategica e l’intera Azienda. Io farò la mia parte e darò il mio contributo per il bene comune, garantendo il mio impegno nel dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini di questa provincia, secondo principi di sicurezza, qualità ed efficienza. Per questo, naturalmente – conclude – avrò bisogno della collaborazione e condivisione dei sanitari, delle associazioni e dei cittadini tutti, perché, usando le parole di Henry Ford ‘Se tutti vanno avanti insieme, allora il successo viene da sé”.