SOS laghi di Lesina e Varano. I cambiamenti climatici in atto continuano a colpire il patrimonio ambientale del Gargano e non risparmiano nemmeno le lagune di Lesina e Varano. Sulla questione è intervenuta la biologa marina dl CNR – ISPA Foggia, Lucrezia Cilenti. “Sono ecosistemi fragili che tendono ad evolversi, e la loro evoluzione porta ad una stagnazione dell’ecosistema stesso. Urgono interventi programmati di dragaggio delle foci con la realizzazione di canali artificiali. In qualità di assessore del Comune di Ischitella, a seguito della scorsa estate torrida, abbiamo effettuato un mini dragaggio in prossimità della foce Varano, intervento che ha salvato la produzione di ostriche dopo la moria registrata a luglio. Ecco perchè il dragaggio è necessario, l’ingresso dell’acqua di mare ossigena il bacino lagunare e permette ai laghi di respirare. Torniamo a chiedere alla Regione Puglia di aprire un capitolo di bilancio che permetta di avviare i lavori per salvare i nostri bacini lagunari colpiti dai cambiamenti climatici”.

Nei giorni scorsi si è tenuto in Provincia un Tavolo tecnico alla presenza dei sindaci dei comuni interessati e del Parco del Gargano. Il presidente Nobiletti ha espresso la massima disponibilità della Provincia di Foggia a coordinare le attività necessarie e a intercettare risorse per affrontare la situazione. Al momento la Provincia dispone di un fondo che fa capo alla Regione di 11 milioni di euro.