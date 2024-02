Vieste è il primo centro della provincia di Foggia a istituire un corso per insegnare ai ragazzi con disabilità a diventare sommelier. Nel corso di una conferenza stampa è stato presentato il progetto “Sommelier Astemio”, attraverso il quale i ragazzi conosceranno i vini grazie ai sensi del gusto, dell’olfatto e della vista. L’universo del vino diventa strumento di inclusione sociale per giovani con disabilità che potranno così acquisire una vera e propria professionalità, con la speranza che possano trovare spazio nelle varie strutture ricettive. Il Sommelier Astemio è un’idea che viene attuata per prima a Rutigliano, in un ristorante nato per dare dignità al lavoro di un gruppo di 15 ragazzi con disabilità e bisogni educativi speciali.

“Con il mio gruppo di lavoro – spiega Raffaele Massa, delegato di Bari e vicepresidente Ais Puglia – abbiamo creato una modalità di formazione, tagliato sulle esigenze dei nostri ragazzi speciali. L’idea è poi diventata un libro di testo, che ci ha permesso di mettere in campo un metodo, una formazione omogenea, per una applicazione su tutto il territorio nazionale. Siamo contenti che anche in provincia di Foggia stiamo per avviare il corso. A lezioni finite ci auguriamo che i ragazzi trovino lavoro nei vari alberghi e ristoranti, non devono restare invisibili”.

L’iniziativa, organizzata dall’AIS con l’Istituto Alberghiero di Vieste, si avvale del sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Puglia. “Questo è un progetto – ha spiegato l’assessora Graziamaria Starace – che realizza la vera inclusione in ambito formativo e lavorativo perché i nostri studenti attraverso questo corso potranno acquisire competenze da poter spendere nel mondo del lavoro. Tutto questo grazie alla collaborazione tra il Comune di Vieste, l’Istituto alberghiero, l’AIS, ma soprattutto grazie alla sensibilità dell’assessore regionale Sebastiano Leo che ha sempre mostrato verso il nostro territorio. Sono certa che questo corso offrirà ai ragazzi una grande opportunità da spendere nel campo lavorartivo. Anche e soprattutto a Vieste”.

Il “Sommelier Astemio” è stato pensato appositamente per adattarsi alle esigenze e alle condizioni psicofisiche dei ragazzi: corredato da un apposito libro, attraverso un testo e delle lezioni, gli studenti affrontano i temi come viticoltura, enologia, caratteristiche visive e olfattive dei vini, tecniche di servizio, criteri di abbinamento al cibo, con illustrazioni, fumetti e didascalie. Quattordici gli incontri previsti che si svolgeranno presso la scuola alberghiera di Vieste.