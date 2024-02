Ennesima tragedia sul lavoro. Stavolta a Stornara, zona Contessa, in prossimità di un terreno agricolo. Un operaio 23enne è deceduto durante i lavori di messa in opera di un impianto di irrigazione, schiacciato dal terreno accumulato in corrispondenza dello scavo effettuato. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.