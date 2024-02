“Tutta la Cgil di Capitanata piange la scomparsa del segretario generale dello Spi provinciale Alfonso Ciampolillo”. Lo riporta una nota.

”Dipendente Ataf e sindacalista della Filt Cgil, poi segretario della categoria dei pensionati. Ma prima di tutto un grande compagno, un amico, un sindacalista vero. Domani per l’ultimo saluto ad Alfonso la camera ardente sarà allestita presso la sede della Cgil in via della Repubblica dalle ore 12 alle 16. Ciao compagno, sei stato un esempio di dedizione, di lotta, di generosità nella tua azione politico sindacale”.