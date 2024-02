Il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste, è un modello per molti amministrativi di Capitanata. Il suo civismo sta mobilitando molta classe dirigente sul Gargano e non solo.

Il primo cittadino viestano dopo una prima adesione al Partito democratico qualche anno fa ha deciso di fare un percorso autonomo rispetto a quello del vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese.

“Nel Pd non posso crescere”, avrebbe detto ai suoi amici, che ritengono possa giocarsi un ruolo nelle prossime elezioni regionali da candidato consigliere. È per questo che Nobiletti, così come fece anche Nicola Gatta, ha organizzato una propria lista per le elezioni provinciali nella quale si riconoscono anche i popolari di Azione con il consigliere regionale Sergio Clemente e il coordinatore Matteo Iacovelli.

Azione, che a Foggia candiderà Antonello Di Paola, nel resto della Capitanata sostiene Annalisa Lisci, attuale consigliera di minoranza alle Isole Tremiti e prossima candidata sindaca del territorio della riserva marina.

Ieri la politica ha firmato la sua candidatura con i due dirigenti calendiani alla presenza del campione di pesca subacquea Arturo Santoro, simbolo vivente delle Tremiti.

“Sono di famiglia tremitese, vivo a Tremiti da sempre, ho un ristorante, l’Altro Faro, e sono l’unica donna con brevetto da pescatore con le reti”.

Dopo la morte di Calabrese, le isole, che contano 480 residenti, cercano un riscatto.

La politica turistica di Nobiletti deve essere replicata anche a Tremiti secondo Lisci. “È la prima volta che capità per noi tremitesi che qualcuno del territorio si sia accorto di noi. Nobiletti è un grande amministratore, soprattutto mi piace come ha portato avanti il territorio. È quello che spero anche per le nostre isole, che meritano rispetto e cura in modo che finalmente diventino una destinazione turistica internazionale. Non possiamo accontentarci solo della splendida natura che Dio ci ha donato”.

Nel frattempo proprio Nobiletti sui social ha illustrato il suo programma con la discesa in campo della lista.