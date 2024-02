Valorizzare i cinema – e gli spazi di spettacolo in genere – come luoghi di aggregazione e di condivisione vera di emozioni, divertimento, passioni e riflessioni per “condire” la vita della città con iniziative culturali e di intrattenimento, con una particolare attenzione per il centro storico cittadino.

Questa è la rinnovata proposta per Foggia dell’associazione Sale di Città, con una serie di appuntamenti settimanali in programma presso Laltrocinema Cicolella.

Tutti i giovedì – a partire dal 29 febbraio – le 3 sale del cinema di via Duomo avranno una programmazione dedicata; con film e orari differenti da quelli proposti negli altri giorni della settimana.

L’idea è quella di un appuntamento fisso, ogni giovedì, presso la sala del centro storico per condividere, in un’atmosfera conviviale, la visione di film. Proposte per appassionati e curiosi, da godere sul grande schermo, per fare di queste proiezioni un’esperienza significativa, capace di incidere in qualche modo nella vita quotidiana e di non perdersi nell’ indistinto frastuono di immagini che spesso caratterizza le nostre serate. Proposte differenti: dai film della stagione in corso ai documentari, dai grandi successi in lingua originale ad incontri con gli autori, per far confluire nelle tre sale pubblici diversi, desiderosi di ritrovarsi al termine delle proiezioni per discutere o solo scambiare un saluto.

I giovedì di Sale di Città, nelle intenzioni degli organizzatori, si propone come una opportunità per tornare a vivere il cinema come occasione di incontro, dialogo e confronto tra persone. Con l’auspicio di una partecipazione propositiva da parte del pubblico che potrà suggerire film o incontri, come già avvenuto in questa fase di avvio.

Articolata la programmazione con tre rassegne tematiche in questa prima parte del cartellone. La prima è “La regia è donna” dedicata al cinema italiano al femminile; la seconda è la riproposizione di grandi successi cinematografici in lingua originale; la terza, “Incontri per altre storie”, la più varia, spazia dalla prima visione di opere di giovani registi a documentari e storie di grande impatto sociale. In questo ultimo caso, tra le due proiezioni, alle 20,30, sono previsti incontri con i registi, in collaborazione con associazioni e altre realtà culturali del territorio. Una proposta diversificata pensata per far convogliare, nella stessa giornata e negli stessi orari in sala, appassionati e amanti del grande schermo con gusti differenti. A margine anche una mini rassegna ad hoc dedicata ai runner.

“È l’ennesima iniziativa che nasce d’intesa con la famiglia Cicolella – spiega Fabio Prencipe, presidente dell’associazione. Si tratta di una proposta che è prima di tutto la voglia di ritrovare la socialità propria della visione in compagnia di un film su un grande schermo. Vogliamo aggregare intorno ad uno spazio fisico, la sala cinematografica, generazioni diverse con una proposta di intrattenimento culturale coordinata ma variegata, in grado di suscitare un rinnovato interesse nel pubblico foggiano. Una proposta che rilanciamo per provare a riportare a Foggia il gusto di vivere le strade, le piazze, i locali di spettacolo in modo sereno, divertente e partecipato”.

Ad aprire il programma un incontro con un giovane regista di origini foggiane, Antonio Abbate, che presenta la sua opera prima, Phobia. Un film di genere che richiama una grande tradizione della produzione italiana degli anni 60-70 del secolo scorso, con protagonista la giovanissima Jenny De Nucci.

I giovedì di Sale di Città prevedono sempre due proiezioni alle 18,30 e alle 21,00. Accanto al film dell’esordiente regista foggiano, in programma giovedì 29 febbraio: Volare, opera prima di Margherita Buy e, in lingua originale, Barbie, grande successo internazionale della scorsa stagione cinematografica.