“In un momento storico in cui un cambiamento autentico e partecipativo si fa sempre più sentire, il movimento POP ha catturato l’immaginazione e il sostegno dei cittadini in un modo mai visto prima. Nato dalla visione di un ritorno alla politica ‘delle persone, per le persone’, POP ha guadagnato rapidamente un’incredibile approvazione pubblica, dimostrando che il desiderio di partecipazione attiva e di miglioramento comunitario è più forte che mai”. Lo dice in una nota il fondatore di POP, il consigliere regionale Napoleone Cera.

“Con grande orgoglio, annunciamo che l’energia rivoluzionaria di POP si estende ora anche a Manfredonia, sotto la guida visionaria della dott.ssa Antonia Facciorusso. Psicologa, psicoterapeuta e stimata consigliera comunale, la dott.ssa Facciorusso incarna i valori e l’impegno che POP desidera portare in ogni angolo della Provincia – continua Cera – l’entusiasmo e il sostegno che abbiamo ricevuto sono la prova vivente che la gente desidera ardentemente partecipare attivamente alla vita della propria comunità. Siamo entusiasti di accogliere Antonia come responsabile di POP a Manfredonia. Le sue competenze professionali, unitamente alla sua profonda conoscenza delle dinamiche locali, la rendono la leader ideale per guidare il nostro movimento nella città.”

“È più di un movimento; è una famiglia in crescita, unita dall’obiettivo comune di costruire un futuro migliore. La nostra forza risiede nella diversità delle nostre voci e nella ricchezza delle nostre idee – aggiunge Napoleone Cera – siamo solo all’inizio di un viaggio entusiasmante, ma ogni giorno scriviamo nuove pagine piene di speranza, azione e partecipazione”.

E conclude: “Qualsiasi persona che desidera vedere un cambiamento positivo nella propria comunità può unirsi a noi. Che si tratti di contribuire con idee innovative, di partecipare a iniziative locali o semplicemente di condividere la nostra visione, ogni azione conta. L’espansione a Manfredonia è solo l’inizio di un viaggio che ci vedrà portare il nostro modello di partecipazione e di cambiamento positivo in molte altre aree”.