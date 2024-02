Attuale stato dell’arte del settore, rigenerazione urbana, Pug e un Urban Center per far diventare il territorio parte attiva nelle scelte che determineranno il futuro assetto della città. Sono questi i temi affrontati durante l’incontro, svoltosi nei giorni scorsi, tra l’assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica Giuseppe Galasso e il presidente dell’Ance Foggia, Ivano Chierici, e il direttore dell’associazione degli edili, Saverio Padalino. La riunione ha visto la partecipazione della dirigente del Comune di Foggia Concetta Zuccarino e del consulente Ance Francesco Corbo.

Il confronto ha permesso agli industriali edili di poter evidenziare il proprio punto di vista sulle dinamiche del settore e poter esprimere la propria vision sui progetti che la nuova amministrazione ha in cantiere. Gli attori hanno ritenuto fondamentale dare continuità al costruttivo dialogo in corso, accrescendo la condivisione dei temi e delle progettualità che potranno migliorare la vivibilità della città capoluogo.

Al fine di coinvolgere la cittadinanza nelle future scelte programmatiche, Ance Foggia ha avanzato la proposta per la costituzione di un Urban Center, un contenitore dove i cittadini potranno far convogliare le proprie idee in merito agli strumenti pianificatori: un incubatore di iniziative, aperto alle istanze provenienti dal territorio per realizzare, in maniera condivisa, progetti e scenari futuri.

Durante l’incontro, si è discusso della nuova Legge Regionale sulla Rigenerazione Urbana che vede l’amministrazione pronta a recepirne e regolamentarne, con propri atti amministrativi, l’attuazione. Inoltre, ci si è soffermati sulle progettualità finalizzate al miglioramento degli ingressi della città, sul tema scottante dell’emergenza abitativa, sul Programma Triennale delle Opere Pubbliche e sulla centralità del Pug, uno strumento sempre più indispensabile per disegnare il futuro assetto urbanistico di Foggia.