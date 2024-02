Sarà “Bukowski. A night with Hank” ad aprire domenica prossima 25 febbraio ‘La Scena foggiana al Teatro Giordano’, il primo dei cinque appuntamenti riservati a compagnie locali sul palco del teatro comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Una scelta – mirata a valorizzare talenti e professionalità ed aprire il più importante contenitore culturale alla città, con un’offerta ancora più variegata e di spessore e favorendo la fruizione attraverso prezzi contenuti – fortemente voluta dalla sindaca Maria Aida Episcopo e pienamente condivisa dall’assessora alla Cultura Alice Amatore.

L’apertura di questa rassegna è affidata alla compagnia ‘Teatro dei Limoni’, che metterà in scena una pièce ispirata all’iconico scrittore e poeta statunitense (anche se nato ad Andernach, in Germania) e diretta e interpretata da Roberto Galano, testo di Francesco Nikzad. È la loro produzione più rappresentata e premiata da più di un decennio: “Proposta al Giordano e non nella struttura che accoglie attori, tecnici e spettatori in via Giardino 21 vivrà una meritata ed emozionante consacrazione, e speriamo possa stimolare e motivare tanti aspiranti artisti nel seguire le proprie aspirazioni e i propri sogni anche nella nostra realtà, cogliendo le opportunità che offre senza farsi scoraggiare dai limiti” spiega l’assessora Amatore.

I prezzi: L’abbonamento per tutti e cinque gli spettacoli costa 50 euro per poltrona e posto di palco I^ e II^ fila numerato, 40 euro ridotto; 30 euro posto di palco III^ fila numerato, 20 euro ridotto; 13 euro per posto unico in loggione. Per il singolo spettacolo, invece, 15 euro per poltrona e posto di palco I^ e II^ fila (10 euro per iscritti ad associazioni culturali, operatori teatrali, studenti di scuole secondarie di secondo grado ed universitari); 12 euro per posto di palco III^ fila, 8 euro posto in loggione.

I biglietti si possono acquistare on-line e in tutti i punti vendita del circuito VivaTicket, o al botteghino del Teatro Giordano che sarà aperto venerdì 23 febbraio dalle ore 9 alle ore 12, e domenica 25 febbraio dalle ore 19 fino a poco prima dell’inizio della rappresentazione. Per usufruire della promozione, occorre esibire il documento o tesserino attestante l’appartenenza alle tipologie indicate. Porta ore 20.30, inizio spettacolo ore 21.