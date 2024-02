Aveva 20 anni la vittima dell’incidente di oggi pomeriggio sulla Statale 17 nel Foggiano, si tratta di una ragazza. L’incidente frontale tra due auto è avvenuto all’altezza di Volturino, in direzione Campobasso, nello specifico sulla SS17 Var “Variante di Volturara”.

Un tratto della strada, all’altezza del km 10, nel comune di Volturino, è stata anche chiuso al traffico per consentire gli accertamenti agli addetti ai lavori. Sul posto vigili dl fuoco e sanitari che hanno provato a rianimare la vittima ma per lei non c’è stato nulla da fare.