Maxi indagine della Guardia di Finanza di Bari. I militari avrebbero scoperto uno “strutturato meccanismo di evasione fiscale” – riporta una nota -, posto in essere da diversi odontoiatri. All’esito delle indagini sono stati sequestrati beni per un valore di circa 5 milioni di euro ed è emersa, ai fini delle imposte dirette, una base imponibile sottratta a tassazione per circa 33 milioni di euro.

Nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata presso il Palazzo di Giustizia, il procuratore Roberto Rossi illustrerà tutti i dettagli di questa rilevante attività investigativa.