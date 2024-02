Perfettamente riuscita l’operazione. Dopo due ore sotto i ferri, il tecnico del Pescara ed ex Foggia, Zdenek Zeman è tornato in corsia. L’intervento eseguito nella Clinica Pierangeli di Pescara ha tenuto impegnato un team chirurgico d’eccellenza composto dai prof. Stefano Guarracini e Leonardo Paloscia che hanno provveduto a sistemare ben 4 bypass coronarici e i prof. Lorenzo Salute e Mirta D’Orazio. Nell’equipe anche il dottor Filippo Falconio, amico personale del tecnico di Praga.

In un paio di giorni Zeman sarà dimesso e rimandato a casa dove dovrà osservare almeno 4-5 mesi di convalescenza. Le condizioni generali del paziente lasciano un ampio margine di ottimismo ma, pensare che possa tornare subito al lavoro, è molto difficile. Per questo la società, dopo aver sondato Stellone, su cui ci sono problemi legati alla durata del contratto, da qualche ora ha avviato una trattativa molto serrata con Delio Rossi. In settimana potrebbe essere ufficializzato il nome del successore di Zeman. (fonte forzapescara.com)