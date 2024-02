Il Foggia si aggiudica anche il derby con il Brindisi e continua a scalare la classifica per allontanarsi dalla zona playout. 2-0 il risultato finale.

Entrambe le squadre reduci da risultati importanti: il Brindisi aveva fermato la capolista Juve Stabia, il Foggia si era aggiudicata la gara contro il Monopoli. Cudini cambia il tridente offensivo rossonero: Tonin partirà dalla panchina, al suo posto Rolando. Dopo un quarto d’ora di gioco il Foggia passa: cross di Salines e deviazione vincente di Santaniello al suo secondo sigillo consecutivo con la maglia rossonera.

Primo tempo tutto di marca foggiana con l’autore del gol protagonista in più di una circostanza. Ospiti in partita anche nella ripresa con Santaniello, Salines, Vezzoni e Milillo pronti a colpire. Al 15’ azione pericolosissima di Santaniello che tira a botta sicura ma Saio respinge sui piedi di Schenetti che a sua volta non riesce a centrare la porta con palla che termina di pochissimo al lato. L’estremo brindisino si oppone con bravura anche ai tiri a colpo sicuro di Schenetti e Tenkorang. Ma il raddoppio arriva a dieci minuti dal termine con Salines bravo ad arrivare per primo sulla palla respinta da Saio dopo un gran tiro del solito Santaniello. “Una vittoria che conta tanto, non era facile vincere a Brindisi contro una squadra dura da affrontare anche se ultima in classifica”. Il commento a caldo di Mirko Cudini al termine del match.