Un uomo di 67 anni Walter Mugnano è morto in un incidente stradale avvenuto questa sera sulla strada provinciale 145 bis alla periferia di San Giovanni Rotondo nel Foggiano. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori l’uomo era alla guida della sua automobile quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è sbandato finendo fuori strada e si è ribaltato nei pressi di un uliveto.

Sul posto è giunto il personale del 118, anche con l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. L’incidente e’ avvenuto lungo un rettilineo della provinciale che collega San Giovanni Rotondo e Foggia: sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri. (Agi)