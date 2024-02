È sicuramente uno dei colpi di mercato di questo primo quadrimestre e a metterlo a segno è Valtur: dopo aver finalizzato un accordo pluriennale, l’operatore annuncia l’ingresso nella programmazione del Valtur Baia del Gusmay Beach Resort, struttura pugliese nota a livello internazionale per il suo valore naturalistico-architettonico e affacciata una su una baia privata tra le più belle di tutto il Gargano, all’interno dell’omonimo parco nazionale. Il Valtur Baia del Gusmay presidia una strategica posizione tra gli incantevoli borghi sul mare di Vieste e Peschici, porta d’accesso per il paradiso naturale mozzafiato delle Isole Tremiti.

Vieste e Peschici, nello specifico, si configurano negli ultimi anni come destinazione di grande attrattività, posizionandosi nel 2023 tra le prime destinazioni pugliesi con circa 3 milioni di presenze. Grande l’impegno del gruppo nel garantire i collegamenti per il resort, mediante un’imponente opera di potenziamento dei collegamenti aerei con l’aeroporto di Foggia.

Molta soddisfazione in casa Valtur, quindi, non solo per la geolocalizzazione pugliese e le caratteristiche della struttura, ma per l’importanza di tutta l’operazione che si mette particolarmente in evidenza poiché rappresenta la seconda gestione diretta Valtur, dopo il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort. Fattore determinante per la decisione di volere inserire il complesso nella programmazione con gestione diretta: l’approccio progettuale del resort che permette a Valtur di declinare al meglio la propria innovativa filosofia di tour operating e di hospitality company, con un modello evoluto di accoglienza ad alto tasso di personalizzazione e in chiave di hôtellerie upscale.

“Questa struttura è uno dei complessi architettonicamente più significativi di tutto il Mediterraneo e siamo davvero orgogliosi – anche perché è in uno dei punti iconici della Puglia – di essere riusciti a portarla nella nostra programmazione, in qualità di secondo resort a gestione diretta. Saremo protagonisti in prima persona di un progetto pluriennale: in partnership con la proprietà, infatti, la famiglia Casarano, è previsto nei prossimi anni un imponente progetto di upgrade del resort alla categoria 5 stelle. Il progetto prende il via questa estate, e ci vedrà offrire alla distribuzione e agli ospiti un raro microcosmo di incanto, in cui la natura regna ancora sovrana e in cui la raffinatezza dei dettagli farà la differenza”, commenta Giuseppe Pagliara, AD del gruppo Nicolaus.

Un unicum in tutto il Mediterraneo

Per comprendere la portata della nuova gestione, vale la pena osservare da vicino alcune caratteristiche del resort, progettato da un architetto visionario come Marcello d’Olivo, che lo rendono unico nell’area mediterranea, grazie anche alla sua preziosa versatilità con asset forti per il mondo MICE. L’ubicazione del Valtur Baia del Gusmay Beach Resort è letteralmente esclusiva, oltre che spettacolare: riservata solo agli ospiti Valtur la baia da cui prende il nome, è un incanto di colori, tra morbida sabbia chiara, macchia mediterranea rigogliosa e un mare con tutte le sfumature dell’azzurro e dello smeraldo, protagonista indiscusso di quest’angolo di paradiso naturale. Elemento cromatico dominante del complesso, il bianco, omaggio stilistico e ambientale al candore delle falesie della zona.

182 le camere di cui dispone e, per valorizzare al meglio il magnifico contesto in cui si trova, la gamma e la particolarità dei servizi che offre si sviluppa in 4 corpi: corpo Gusmay, in posizione panoramica, dove sono ubicati il ricevimento, le 62 camere Superior, la SPA, il ristorante panoramico per la prima colazione e la piscina relax; l’area Cala del Turco, dedicata alle 90 camere Comfort, distribuite in 6 edifici di due piani; il corpo con le 20 Suite le Dune, a pochi metri dal mare, e l’area con le 10 Beach Suite Le Dune, a ridosso dalla spiaggia, in cui si trovano anche il Ristorante Il Ginepro e il beach bar bistrot Il Trabucco.

Nel cuore del Resort, si trovano, invece, il ristorante La Fenice e l’area congressi. In prossimità, l’area riservata al divertimento e allo sport con piscina, bar, anfiteatro e l’area miniclub.

Complessivamente, gli ospiti avranno a disposizione 4 ristoranti, di cui uno in spiaggia; 4 bar, con un raffinato beach bar bistrot; 2 piscine, di cui una relax; campo da calcetto; 2 campi da tennis, area beach volley, area dedicata al tiro con l’arco; area fitness esterna panoramica a pochi metri dal mare.

A rendere, poi, la vacanza degli ospiti davvero indimenticabile il fitto programma di intrattenimento firmato Valtur, e i suoi signature party Summer of love, dalle vibes anni 70, e Sunset Party, che riecheggia le atmosfere del celebre saluto al sole.

“Grazie alla varietà delle dotazioni e alla presenza di un centro meeting all’avanguardia, saremo in grado di esprimere al meglio la nostra vision di hospitality company, anche in funzione della destagionalizzazione, andando a lavorare sia su alcuni mercati esteri e sui gruppi sia sul segmento prettamente MICE, che potrà godere di uno spettacolare hortus conclusus in cui organizzare eventi a effetto wow a partire dalla rara combinazione tra un mare cristallino e un’oasi naturalistica di rara poesia”, gli fa eco Giuseppe Cavallo, amministratore dell’Hospitality Company del gruppo.

I dettagli di un mondo a parte che fanno la differenza

Importante per la scelta compiuta dall’operatore la possibilità di offrire alla propria clientela un universo di bellezza, armonia e relax, frutto di una visione all’avanguardia che ha creato un’integrazione perfetta e all’insegna dell’agio tra la meraviglia della conformazione della baia, il suo ambiente incontaminato e le dotazioni del resort.

Meraviglia della natura, la profonda spiaggia, lunga ben 300 metri, raggiungibile comodamente a piedi attraverso un percorso interno al perimetro della struttura. Fine la sabbia di cui è ricoperta e scenografiche le piccole scogliere ricoperte dalla macchia mediterranea che ne delimitano le estremità. Il resort dispone anche di un’area riservata con letti a baldacchino e servizio bar “sotto l’ombrellone” per gli ospiti delle Suite. È inoltre possibile, su richiesta, riservare uno spazio privé attrezzato per un servizio più esclusivo.

Il resort offre possibilità di sistemazione complete e flessibili, per venire incontro a specifiche esigenze dei propri ospiti: dalle camere Comfort alle camere Family Comfort e Family Superior, adatte a nuclei familiari numerosi, fino ad arrivare alla proposta esclusiva delle 20 Suite e Junior suite e 10 Beach Suites Le Dune, affacciate sul mare e con servizi ed amenities dedicati.

Il centro meeting “La Fenice”, dotato di attrezzatura di ultima generazione, offre spazi polivalenti che rendono la location ideale per organizzare qualsiasi tipo di evento e meeting: un’ampia sala meeting dalla capienza di 500 posti, una sala riunioni da 100 posti e uno spazio per meeting riservati con 15 posti.

All’avanguardia anche il centro benessere con un ricco programma di trattamenti, curati da uno staff di professionisti; sauna; bagno turco; percorso Kneipp; doccia emozionale.

In evidenza anche l’offerta eno-gastronomica incentrata sulla territorialità e declinata in ben 8 outlet ristorativi, interpretata da quattro punti bar; dal ristorante panoramico per la prima colazione dedicato agli ospiti del corpo Gusmay; dal main restaurant La Fenice, con servizio a buffet, cene tematiche e una cena di gala settimanale; dal ristorante al mare Il Ginepro, con menù à la carte; e dal beach bar bistrot Il Trabucco. Come di consueto, presenti l’angolo Dolce Dormire, per chi ama svegliarsi con calma, le proposte per chi predilige uno stile salutistico e per chi ha intolleranze alimentari, e il servizio Pappe e Mamme.

A disposizione degli ospiti, inoltre, un ulteriore segno di attenzione alla qualità e alla sostenibilità alimentare: un orto biologicointerno agli spazi verdi del resort, in cui sarà possibile coltivare e raccogliere ortaggi e materie prime destinati al consumo e alle cucine.