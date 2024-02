“Oggi abbiamo festeggiato una giornata speciale: l’inaugurazione della nostra nuova scuola dell’infanzia. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo evento. Ringrazio il Presidente Michele Emilian o che, pur non potendo partecipare fisicamente, ha voluto essere presente collegandosi in remoto. Lo ringrazio anche per la piena disponibilità sua e dei suoi collaboratori ogni volta che è stato necessario interloquire con la regione per risolvere i problemi tecnici/amministrativi.

Ringrazio per la presenza la Presidente dell’Unione dei 5 Reali Siti, Adalgisa La Torre , e i colleghi sindaci. Grazie per essere state qui alla dirigente dell’UST di Fg, Giuseppina Lotito, alla nostra DS Marianna Valvano e alla professoressa Milena Sabrina Mancini che l’ha preceduta”. Lo ha dichiarato il sindaco di Stornarella, Massimo Colia, presentando la struttura finanziata dalla Regione Puglia ha sostenuto con 1,5 milioni di euro.