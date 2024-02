Èsu “una esigenza di una progettazione condivisa” che nasce l’intesa programmatica tra il gruppo consiliare di Azione Tempi Nuovi e Progetto ConCittadino di Antonio De Sabato. Il patto è stato siglato dallo stesso ex candidato sindaco civico e il capogruppo dei calendiani Paolo Frattulino. Se il gruppo crescerà con una adesione di De Sabato ad Azione lo dirà solo il tempo.

Al momento sono concreti ed importantissimi gli obiettivi dell’alleanza. Anzitutto la rifunzionalizzazione del teatro Ariston per creare un polo di emergenza per le persone più fragili. Azione e De Sabato si impegnano inoltre a portare all’attenzione dell’amministrazione Episcopo la realizzazione di un hub di innovazione sociale per i giovani per agevolare il rapporto dei ragazzi con i bisogni del mercato del lavoro. Ed infine una agenzia per il capitale umano, per immaginare eventi, iniziative e partecipazione della cittadinanza.