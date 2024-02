Si sono riuniti ieri, presente il coordinatore provinciale Mario Furore, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle eletti a Foggia (Lucia Aprile, Mario Dal Maso, Nicola Formica, Francesco Salemme, Francesco Strippoli, Giovanni Quarato), a Cerignola (Enzo Sforza), a San Severo (Gianfranco Di Sabato), a San Giovanni Rotondo (Nunzia Palladino), a San Nicandro Garganico (Costanza Lombardi e Nicola Corso), a Carapelle (Sergio Izzi).

All’unanimità, è arrivata da parte loro l’adesione alla lista del presidente in carica Giuseppe Nobiletti per le prossime elezioni per il rinnovo dell’amministrazione provinciale. Una decisione dettata dall’apprezzamento per il lavoro svolto finora dall’esecutivo di Palazzo Dogana -compreso quello della vicepresidente Palladino – e dalla volontà di non interrompere il percorso avviato nel potenziamento della rete infrastrutturale e nelle politiche a sostegno del comparto turistico ed agroalimentare, di cogliere al meglio le opportunità garantite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di favorire concretamente la transizione ecologica ed eliminare disuguaglianze e squilibri tra aree differenti attraverso un welfare territoriale efficace e inclusivo e un piano complessivo per il dissesto idrogeologico finalmente focalizzato sulla prevenzione e non limitato alla gestione dell’emergenza.

Un successivo e franco confronto tra i consiglieri e Nobiletti ha rafforzato ancora più l’intesa, e ribadito il pieno supporto e la centralità del Movimento 5 Stelle anche in questo importante appuntamento.

“La decisione se aderire o meno alla lista del presidente è stata lasciata alla sensibilità dei consiglieri, senza alcuna ingerenza da parte dei vertici e nel rispetto delle loro prerogative” sottolinea Furore. “Nei prossimi giorni, dopo un ulteriore confronto interno e la necessaria sintesi che ne deriverà, indicherò al presidente Nobiletti, cui rinnovo stima e fiducia, i nominativi espressione del Movimento 5 Stelle” la sua conclusione.