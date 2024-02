Sabato 17 e domenica 18 febbraio la danza torna sul palcoscenico del Teatro Giordano di Foggia con una nuova produzione di COB Compagnia Opus Ballet. Lo spettacolo, con sipario alle 21, rientra nel cartellone allestito dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Lo spettacolo omaggia la grande cantante riunendo per la prima volta tre giovani ma già affermati coreografi italiani dal linguaggio contemporaneo, Adriano Bolognino, Carlo Massari e Roberto Tedesco, in una lettura innovativa di uno dei personaggi più iconici del Novecento. Tre approcci differenti e tre sguardi diversi per restituire in danza una visione della leggendaria artista che il bel titolo Callas, Callas, Callas, evidenzia.