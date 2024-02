Campi da tennis ripristinati in via De Gasperi a Torremaggiore. L’intervento è stato possibile grazie ad un finanziamento regionale con un importo di 100mila euro approvato dalla Regione a settembre del 2021. Questi campi furono realizzati nella seconda metà degli anni Novanta dall’amministrazione Marolla con fondi dedicati dell’istituto per il Credito Sportivo. La volontà comunale in quegli anni permise di realizzare un campo sportivo all’interno di ogni istituto scolastico locale: basket/volley alla Scuola Elementare “S.G. Bosco”, tennis alla Scuola Elementare “Emilio Ricci”, calcetto alla Scuola Media “Filippo Celozzi”, basket/volley al Liceo Fiani che in quegli condivideva lo stesso spazio con la Scuola Media Padre Pio e basket/volley al plesso di Gobetti che all’epoca ospitava il biennio dell’Istituto Tecnico Commerciale don Tommaso Leccisotti.

Il sindaco Emilio Di Pumpo: “Già da qualche tempo il Comune di Torremaggiore ha avviato importanti interventi di messa in sicurezza delle strutture sportive cittadine. Grazie al finanziamento di un bando dedicato, si è conclusa la riqualificazione dei campi da tennis di via De Gasperi, attualmente gestiti dalla A.S.D. Tennis Club di Torremaggiore: impianto comunale adiacente all’istituto comprensivo via Piretro Nenni Plesso E. Ricci, la cui inaugurazione si terrà venerdì 16 febbraio alle ore 19:00. Per l’occasione, l’amministrazione premierà gli atleti locali che si sono contraddistinti nel tennis rappresentando il nostro territorio nelle competizioni internazionali. Durante lo stesso evento, in sano spirito di sport e fair play verrà premiato anche l’atleta Leonardo Rosito, campione mondiale di karate, insieme ai due preparatori di Torremaggiore Michele e Antonio Lutanno. La cittadinanza è invitata”.