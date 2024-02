“Due proietti di artiglieria risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono stati ritrovati fortuitamente tra le località Mormoramento-Valle S. Giovanni, in agro di San Nicandro Garganico”. Ne dà notizia il sindaco, Matteo Vocale. “A fare il rinvenimento è stato un agricoltore di San Marco in Lamis, proprietario del fondo, durante lavori di trinciatura e pulizia, che ha immediatamente segnalato il fatto al Nucleo Carabinieri Parco di San Nicandro Garganico”.

Dopo gli accertamenti del caso e la messa in sicurezza dell’area, i militari hanno attivato la procedura di allertamento con la Prefettura di Foggia e il sindaco. “Questa mattina, con l’intervento dei militari dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, che ringrazio per la grande perizia nel condurre la delicata operazione insieme agli uomini dell’Arma e al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana – conclude il primo cittadino -, gli ordigni sono stati recuperati e fatti brillare in massima sicurezza secondo il protocollo di rito, in luogo isolato del territorio comunale”.