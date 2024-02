Giuseppe Carrieri, ordinario di Urologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, è stato eletto preside della facoltà di Medicina dell’Università di Foggia per il triennio 2024/2027. Le votazioni si sono svolte ieri 13 febbraio. Carrieri succede a Gianluigi Vendemiale.

“A nome mio personale e della Comunità accademica desidero esprimere le più sentite felicitazioni e i migliori auguri di buon lavoro al prof. Giuseppe Carrieri per l’elezione – ha commentato il rettore Lorenzo Lo Muzio -. Negli anni l’impegno del nostro ateneo per rendere l’azienda universitario ospedaliera sempre più qualificata nei servizi e nelle prestazioni sanitarie è andato via via crescendo grazie alle competenze, alla passione e allo spirito di abnegazione dei direttori di dipartimento, dei presidi di facoltà, nonché dei tanti colleghi di area medica che ringrazio. Un impegno che si affianca alla principale missione della nostra università, quella formativa, finalizzata a creare una nuova classe di medici altamente specializzati capaci di coniugare la medicina di servizio, per garantire a tutti il diritto alla salute, con il progresso scientifico e tecnologico teso ad una migliore qualità della vita. In tale ottica, la Facoltà di Medicina, quale struttura di raccordo, ha sempre rivestito un ruolo fondamentale. Sono certo – ha aggiunto – che il prof. Carrieri, raccogliendo il testimone dal professor Vendemiale, che ringrazio per l’eccellente lavoro svolto, saprà affrontare le sfide che ci attendono dando un prezioso contributo in particolare per il miglioramento dell’offerta didattica e per il potenziamento della rete formativa delle Scuole di Specializzazione”.

“Ho condiviso le mie prime attività da direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia quando il prof. Carrieri era prorettore e delegato alla Sanità ed ho potuto apprezzare le sue doti di instancabile mediatore. Ho sostenuto sin da subito la sua candidatura a Preside e sono lieto di vedere aggregata, ancora una volta, tutta l’area medica intorno ad un nome di elevato profilo. Auguro a lui i migliori auguri di buon lavoro”. Ha dichiarato Gaetano Serviddio, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e delegato rettorale alle Politiche in Sanità.

“Sono onorato e grato ai colleghi ed agli studenti per avermi scelto a ricoprire questo importante ruolo nell’ambito del nostro giovane e vitale ateneo. Ho accettato la candidatura in spirito di servizio a favore di una comunità scientifica della quale faccio parte con orgoglio e passione da oltre vent’anni. Sono consapevole del grande impegno che mi attende nel ruolo di preside per rendere la nostra facoltà sempre più centrale e competitiva nel panorama scientifico, formativo ed assistenziale del nostro territorio. Il nuovo Consiglio di Facoltà lavorerà in forte sinergia con il nostro ateneo ed il nostro rettore Lo Muzio nonché con il dg del Policlinico di Foggia Pasqualone al fine di potenziare l’offerta formativa del nostro ateneo in ambito medico e di ottimizzare l’offerta sanitaria del nostro territorio. Un ringraziamento sentito ed affettuoso al preside uscente Vendemiale per aver guidato con efficienza dedizione e senso istituzionale la nostra Facoltà medica nel corso dei suoi mandati.” il commento di Carrieri.