L’assessore regionale alla sanità Rocco Palese, in risposta alle sollecitazioni del consigliere Antonio Tutolo, per una equa distribuzione tra tutti i territori delle risorse del Fondo sanitario, che l’ha portato ad attuare una forma di protesta con accampamento dinanzi alla sede del Consiglio regionale, comunica che è in corso una ricognizione analitica circa i tetti di spesa della diagnostica per Provincia, finalizzata a trovare una soluzione.

L’ex sindaco di Lucera ha intrapreso una protesta sotto la sede del Consiglio regionale pugliese dopo l’inchiesta del nostro quotidiano sullo “scippo” delle risorse destinate alla provincia di Foggia per l’abbattimento delle liste d’attesa.

“Prendo atto con soddisfazione dell’iniziativa dell’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese – dichiara il consigliere -, ufficializzata con una nota, di dare avvio a ‘una ricognizione analitica circa i tetti di spesa della diagnostica per Provincia, finalizzata a trovare una soluzione’. Pertanto, alla luce dell’impegno dell’assessore Palese, che ringrazio, sospendo la protesta avviata nei giorni scorsi”.