Di notte temperature vicine allo zero e nelle ore centrali, come in questi giorni anche 20 gradi. La provincia di Foggia si sta desertificando con conseguenze nefaste per l’agricoltura. Non piove da diversi mesi, fa caldo e i campi di grano nel Tavoliere stanno andando in sofferenza. “L’inverno – spiega Giovanni Draisci, agricoltore nella piana di Villanova a Rignano Garganico – non è mai arrivato e non piove da mesi. Il grano è in sofferenza e se non dovesse piovere nelle prossime settimane c’è il rischio che secchi. Quando andiamo a scavare la terra non si trova un millimetro di acqua. Abbiamo i giorni contati, lo scenario non è per nulla rassicurante e come dimostrano le vostre immagini abbiamo un giallume diffuso nei campi di grano, e siamo ancora ad inizio febbraio. E a causa di questo clima anomalo non possiamo dare nemmeno il concime perchè non piove, rischiamo di compromettere ulteriormente le colture. Siamo in apnea totale”.

Anche Tonino De Angelis, altro agricoltore della zona è preoccupato. “Siamo messi molto male, molti di noi hanno sostenuto tantissime spese e si rischia di non recuperarle più. Il grano sta seccando, se continua a fare caldo per noi sarà la fine”.

Ancor più arrabbiato Giosuè Del Vecchio che teme che quest’anno a giugno si raccoglierà poco. “Certo, se dovesse continuare così non si raccoglierà proprio niente. Ormai è da giugno 2023 che in questa zona non si registrano piogge abbondanti. Al danno si aggiunge la beffa: il prezzo del grano da qualche settimana sta calando. Ovviamente anche chi ha la possibilità di irrigare, con questi prezzi in caduta libera, non lo fa, altrimenti le spese sarebbero davvero esose. La situazione è drammatica”.