Oltre duecento persone – tra agricoltori, cittadini e anche qualche sindaco della provincia – hanno manifestato tra le vie di Foggia per protestare contro le politiche agricole dell’Unione Europea. Il corteo, questa volta senza trattori, ha attraversato le strade principali per arrivare in piazza Giordano dove gli agricoltori hanno spiegato le ragioni della rivolta.

“Vogliamo informare la popolazione sul perché si sia arrivati a questo. Molti dei nostri problemi sono risolvibili a livello nazionale e soprattutto non con lo stanziamento di ulteriori fondi. Questa situazione è stata strumentalizzata, soprattutto in vista delle elezioni europee”. Gli agricoltori protestano anche perché la quotazione del grano continua a scendere mentre i costi per i lavori della produzione sono sempre in aumento. (Agi)