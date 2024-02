Ci saranno anche tre installazioni artistiche di cartapesta alla sfilata del carnevale di Manfredonia in programma domenica 11 febbraio con inizio alle ore 11. In questi giorni che precedono la parata, in un capannone adibito alla lavorazione dei carri allegorici, i maestri cartapestai stanno ultimando i propri lavori. L’associazione “Non Solo Arte” presenta “Semola e la magia della spada” e “Serenata alla Luna”. “La carovana dei sogni” invece presenta un manufatto dal titolo “Visionari o zelanti sognatori?”.

“Abbiamo rimesso le mani in colla, accogliendo l’invito della Pro Loco – spiega Maria Grazia Muscatiello di “Non Solo Arte” -. Non vedevamo l’ora di riprendere a lavorare la cartapesta. I tempi sono stati ristretti ma qualcosa la stiamo facendo e domenica presenteremo due piccoli carri allegorici e due installazioni che già fanno bella mostra in città”. Ma c’è ancora voglia di mantenere questa tradizione? “Certo, sbaglia chi dice che a Manfredonia il carnevale è finito. Punto e a capo, ma il carnevale si riprenderà”.