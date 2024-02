Venerdì 9 febbraio 2024, il Liceo classico “Lanza” di Foggia celebra la Giornata mondiale della lingua e della cultura ellenica con un evento di grande rilevanza culturale, dal titolo “Il greco: una lingua difficile? A proposito di ‘Non sapere il greco’ di Virginia Woolf”.

Nell’Aula Magna “L. Scillitani”, la dirigente scolastica Mirella Coli aprirà l’evento, di grande spessore culturale; seguirà l’introduzione all’iniziativa a cura della direttrice del Dipartimento di Lettere del liceo foggiano, Laura Maggio. Un interessante momento di approfondimento, moderato dalla docente Grazia Vetritto, responsabile della Funzione strumentale, sarà curato da Giuseppe Solaro, ordinario di Filologia classica presso l’Università degli Studi di Foggia.

“L’evento – sottolinea la dirigente Mirella Coli – rappresenta un’occasione straordinaria per addentrarsi nei meandri affascinanti della cultura ellenica. La scelta di esplorare la ricchezza della lingua greca attraverso gli occhi e le parole di Virginia Woolf offrirà uno spazio di riflessione stimolante per i nostri alunni e per le nostre alunne, protagonisti di una discussione dinamica e arricchente. Grazie all’intervento del prof Solaro, l’incontro evidenzierà quanto la lingua e la cultura ellenica possano incoraggiare la creatività delle nuove generazioni”.