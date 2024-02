Il Comune di Castelluccio Valmaggiore ha ufficialmente aderito al progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, promosso dall’associazione Cor et Amor, con la sottoscrizione del patto di partecipazione. Il 5 febbraio si è tenuta la cerimonia presso la sala consiliare “Rocco Grilli”, con l’intervento di Antonio De Maio, delegato alla gentilezza della Provincia di Foggia e di Maria Angela Battista, assessora alla gentilezza del Comune di Lucera, che hanno presentato il progetto finalizzato a promuovere la rete tra i Comuni aderenti.

“Con questa adesione – ha sottolineato il sindaco Pasquale Marchese – Castelluccio Valmaggiore si impegna ad adottare nuove pratiche di gentilezza, coinvolgendo attivamente i cittadini e le associazioni in iniziative finalizzate alla promozione del bene comune. Il progetto mira a sviluppare relazioni positive tra i cittadini e tra il Comune e i castelluccesi, basate sul riconoscimento reciproco del valore di ogni persona. Colgo l’occasione per ringraziare Arcangela De Vivo, presidente dell’Associazione Gentilezza è Cultura di San Severo, da anni impegnata nella promozione e diffusione delle pratiche gentili sull’intero territorio”.

La cerimonia si è aperta sulle note dell’”Inno alla gentilezza”, scritto e musicato dal maestro Paolo Curatolo. “A nome di tutta l’Amministrazione comunale – ha evidenziato il primo cittadino – voglio sottolineare l’importanza di promuovere la pratica della gentilezza come un valore condiviso dalla comunità, con significative ricadute sociali in vari contesti, a partire dalla famiglia. L’educazione alla gentilezza è fondamentale, in particolare per la formazione di futuri adulti che sappiamo rispettare il prossimo”.

Tra le prime azioni previste, l’amministrazione si propone di diffondere il progetto tra gli studenti; altre azioni saranno pianificate in collaborazione con associazioni e cittadini attivi.