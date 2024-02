C’è malcontento tra i balneari che temono l’applicazione della direttiva UE – Bolkestein. A Peschici si è svolto un summit molto partecipato organizzato dall’Associazione Avvocati del Gargano, presieduta da Gianni Maggiano.

Le lungaggini e l’incertezza sull’applicazione della legge preoccupa i concessionari di stabilimenti balneari. “Ora basta, servono regole certe. Questo stallo per noi è un incubo, non ci permette di fare investimenti”. A Peschici c’erano balneari provenienti da tutto il Gargano per ascoltare anche il parlamentare della Lega, Salvatore Di Mattina, già presidente CNA Balneari. “Stiamo lavorando per risolvere il problema. Il governo ha fatto la mappatura delle spiagge e sta avviando una interlocuzione con la commissione europea per risolvere il tutto, e a mio avviso ci sono tutte le condizioni”. Sull’argomento è intervenuto lo stesso Maggiano. “In Italia non c’è scarsità della risorsa e pertanto la direttiva Bolkestein non va applicata”.