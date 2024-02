“Noi rappresentanti degli studenti esprimiamo profondo disappunto e amarezza per le recenti decisioni del rettore riguardo la sostituzione della prorettrice e di quattro dei suoi delegati“. Inizia così una nota divulgata dall’associazione studentesca Area Nuova dopo la decisione del rettore Lorenzo Lo Muzio di nominare prorettore vicario la professoressa Francesca Cangelli al posto di Milena Sinigaglia, quest’ultima revocata “per il venir meno del rapporto fiduciario”, come riporta una nota divulgata dall’ateneo. “Con la medesima motivazione sono state revocate le deleghe rettorali alle professoresse Mariangela Caroprese (placement), Valentina Cuocci (riservatezza, trasparenza e anticorruzione), Daniela Dato (orientamento) e Anna Grazia Lopez(formazione in ambito penitenziario)”.

Spiazzati gli studenti: “Riteniamo che le scelte del rettore abbiano un impatto significativo sulla stabilità e sulla qualità della nostra istituzione accademica. La mancanza di trasparenza nel processo decisionale ci lascia perplessi e ci priva della fiducia necessaria per un ambiente accademico sano”.

E ancora: “A soli otto mesi dall’insediamento della nuova governance, il rettore ha deliberato, inaspettatamente, una radicale ristrutturazione. Tale decisione coinvolge la sostituzione della protettrice e di quattro dei suoi delegati. Era consapevolezza comune che il percorso di assestamento fosse ancora in corso, soprattutto considerando l’implementazione di un nuovo dipartimento di area economica. Tuttavia, l’annuncio di ieri è stato sorprendente e va oltre le aspettative, lasciandoci attoniti di fronte questa inattesa svolta negativa nella governance universitaria”.

Secondo gli studenti, “la Sinigaglia, ormai ex prorettore vicario, si è sempre distinta per la sua correttezza, clemenza, chiarezza e capacità di conciliare opinioni, ricoprendo il suo ruolo in maniera eccellente. Il legame e il dialogo instaurati con gli studenti sono sempre stati positivi. La sostituzione ha già suscitato sconcerto, ma vederne coinvolta anche la sostituzione di quattro delegati impeccabili ci ha profondamente turbati“.

Poi aggiungono: “Negli ultimi anni l’università ha registrato un aumento sia nel numero degli iscritti che nella qualità dei servizi Unifg, questo successo è stato in gran parte attribuito al considerevole impegno dell’area Orientamento e Placement, coordinata dalle ex delegate professoresse Caroprese e Dato. Il loro significativo contributo ha svolto un ruolo chiave nel migliorare l’esperienza degli studenti e nella promozione della crescita qualitativa dell’istituzione. Le professoresse hanno da subito coinvolto noi studenti in tutte le attività di orientamento e placement appoggiando anche le nostre proposte. Come è possibile che il Rettore revochi la delega all’orientamento e al placement proprio nel mese di febbraio, cruciale per gli open day e gli orientamenti nelle scuole superiori? Noi studenti riteniamo immotivate tali iniziative del rettore, generando ulteriore disorientamento e frustrazione. L’Università costituisce il vanto della città di Foggia, ma con le recenti manovre sembra che non tutti condividano il nostro stesso attaccamento e impegno per questa istituzione accademica”.

E concludono: “Nel nostro discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico, abbiamo enfatizzato ripetutamente l’importanza della comunità Unifg. Tuttavia, il rettore ha deliberatamente intrapreso azioni che minano la solidità della comunità che con tanto sforzo stavamo costruendo. Queste decisioni sembrano andare in direzione opposta agli sforzi di promuovere l’unità e la collaborazione che dovrebbero caratterizzare la nostra università.I rappresentanti degli studenti esortano il rettore a riconsiderare queste decisioni per preservare l’integrità e l’eccellenza della nostra istituzione”.

Fiducia dall’associazione Azione Universitaria Foggia

“A nome dell’associazione studentesca Azione Universitaria Foggia e dei tanti studenti ascoltati, manifestiamo piena fiducia nei confronti del rettore e siamo a sua disposizione per un dialogo proficuo e costruttivo relativamente alle scelte che riguardano le studentesse e gli studenti”. Lo riporta l’associazione in una nota.

“Ci lascia perplessi la presa di posizione di altri rappresentanti che, unilateralmente, entrano nel merito delle scelte di politica universitaria adottate legittimamente dal rettore. Pertanto, invitiamo le altre associazioni a unirsi a noi per rappresentare al rettore i veri bisogni degli studenti: disponibilità di aule, facilità di spostamento nella città, mensa universitaria, e altri ancora. Azione Universitaria è da sempre dalla parte degli studenti e vuole dare un contributo a tutte le iniziative che portino giovamento alla comunità studentesca. Cogliamo questa occasione per augurare un buon lavoro alla professoressa Francesca Cangelli che siamo certi saprà supportare il rettore nel ristabilire un clima di serenità all’interno della nostra Università”. La nota è firmata da Vincenzo Catalano, presidente di Azione Universitaria Foggia e Consigliere del Dipartimento di Studi Umanistici.