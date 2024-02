Hanno piazzato una catena da una parte all’altra sulla statale tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine. Sulla strada hanno anche abbandonato un suv in fiamme, sempre per ostacolare gli investigatori. Questa la strategia del commando armato che stamattina ha messo a ferro e fuoco il Gargano per l’assalto al postamat di Piazza Europa a San Marco in Lamis. Il bottino sarebbe di 325mila euro, soldi destinati alle pensioni degli anziani. I banditi hanno utilizzato una ruspa per sventrare la palazzina dell’ufficio postale e portare via l’intera cassaforte. Scene da film.

“Si tratta di un evento terribile – ha detto all’Ansa il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla -. Il danno è enorme. L’ufficio postale, l’unico presente nel paese, potrebbe restare inagibile per mesi. Oggi era giorno di riscossione delle pensioni. Siamo costernati soprattutto per la popolazione anziana”.